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Экономика
26 августа 2021, 15:08

В Беларуси планируют собрать 5,8 млн т картофеля и 1,8 млн т овощей

Фото из архива
Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируют собрать 5,8 млн т картофеля и 1,8 млн т овощей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства - начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в хозяйствах всех категорий ожидается производство картофеля на уровне 5,8 млн т, плодов и ягод - 720 тыс. т, овощей - 1,8 млн т. В том числе в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируют получить 960 тыс. т картофеля (105% к уровню предыдущего года), 631 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (112%), а также около 170 тыс. т плодов и ягод (на уровне прошлого года), из них 160 тыс. т яблок", - сказала Татьяна Карбанович.

Из ожидаемых 960 тыс. т картофеля 185 тыс. т пойдут на семена, 200 тыс. т отправят на промпереработку, около 100 тыс. т - на нужды торговли и общественного питания (в том числе для закладки в стабилизационные фонды), 475 тыс. т - для прочей реализации, включая экспорт. Из ожидаемого урожая овощей 180 тыс. т планируют направить на нужды общепита и торговли, а также для закладки в стабфонды, 43 тыс. т будет переработано, 408 тыс. т - для прочей реализации, включая экспортные поставки. На промпереработку пойдет 41 тыс. т плодов и ягод, для торговли, общепита и стабфондов - 58 тыс. т, 79 тыс. т будет реализовано на рынках, ярмарках и за рубежом.

Что касается фруктов, то, по словам специалиста, ведется работа по увеличению производства фруктов, в том числе яблок, для обеспечения внутренней потребности рынка отечественной продукцией. К примеру, ежегодно закладываются новые сады. Мероприятия по посадке плодово-ягодных культур и уходу за ними проводятся в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса.

В Беларуси началась уборочная кампания. На сегодня собрано около 5,7 тыс. т картофеля, 86 тыс. т овощей (в том числе защищенного грунта).

Минсельхозпрод постоянно работает с МАРТ, Белкоопсоюзом, концерном "Белгоспищепром" по вопросам обеспечения населения и перерабатывающих предприятий плодоовощной продукцией.-0-

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