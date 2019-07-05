Белорусские аграрии планируют собрать в этом году более 1 млн т картофеля и 560 тыс. т овощей

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах Беларуси в этом году планируется получить свыше 1 млн т картофеля и более 560 тыс. т овощей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году в сельхозорганизациях, крестьянских, фермерских хозяйствах также планируется получить около 150 тыс. т плодов и ягод. "Производимые объемы картофеля и овощной продукции позволят обеспечить потребность внутреннего рынка в полном объеме, а также иметь свободные ресурсы для поставки на экспорт", - отметила Татьяна Карбанович.

Так, из ожидаемого миллиона тонн картофеля около 190 тыс. т пойдет на семена, 180 тыс. т отправят на промпереработку, 165 тыс. т - на нужды торговли и общественного питания (в том числе для закладки в стабилизационные фонды). Еще 645 тыс. т планируется для реализации на рынках, ярмарках. Сюда входит и картофель, который будет поставлен на экспорт.

Из ожидаемого урожая овощей 180 тыс. т планируют направить на нужды общепита и торговли, а также для закладки в стабфонды, 43 тыс. т будет переработано, 337 тыс. т реализуют на рынках и ярмарках.

Что касается ягодной продукции, то для нужд торговли, общепита и для закладки в стабилизационные фонды будет направлено 28 тыс. т, 31 тыс. т переработают промпредприятия, 90 тыс. т планируется реализовать на рынках, ярмарках, а также отправить часть на экспорт.

В сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах уже начата уборка овощей. На сегодня их урожай составляет 61,6 тыс. т, это 134% к уровню прошлого года. Такой темп роста обеспечен в том числе за счет увеличения производства.-0-