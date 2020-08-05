В Беларуси планируют усовершенствовать систему закладки плодоовощной продукции в стабфонды

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усовершенствовать систему закладки плодоовощной продукции в стабилизационные фонды. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Оксана Константинович по итогам рабочей встречи с представителями фермерских хозяйств и торговых сетей.

"Мы работаем над вопросом оптимизации системы закладки стабфондов, потому что есть определенные аспекты, которые необходимо усовершенствовать. Может быть, стоит распространить эту систему только на социальную сферу. Учитывая, что предложение на товарном рынке очень большое, следует пересмотреть подходы таким образом, чтобы те, кто хранит продукты, не несли убытки. С этой целью в МАРТ создана специальная рабочая группа. Мы рассматриваем все предложения и подходы, вырабатываем конкретные механизмы их реализации", - сказала Оксана Константинович.

По ее словам, кардинальных изменений в этом году не будет. "Но мы обратимся в облисполкомы и Мингорисполком, чтобы они четко определили потребность в плодоовощной продукции для закладки в стабфонды именно с учетом торговых сетей. Хотелось бы, чтобы было уделено особое внимание качеству закладываемой продукции, в частности яблок. К сожалению, не всегда закладываются те сорта, которые смогут храниться до 31 мая. А в следующем году, думаю, система закладки в стабфонды уже будет изменена", - отметила замминистра.

Поводом для рабочей встречи в МАРТ стали вопросы сбыта фермерской плодоовощной продукции на внутреннем рынке. "Мы разработали специальный план, включающий ряд мероприятий, которые будут способствовать продвижению отечественной свежей плодоовощной продукции на потребительском рынке. В частности, предложили облисполкомам, Минскому горисполкому, Белкоопсоюзу предусмотреть дополнительные места на рынках, чтобы фермеры приехали и реализовали свой товар. Предложено также создать специальные площадки в жилых микрорайонах, чтобы осенью, в период сбора урожая, население могло приобрести плодоовощную продукцию", - проинформировала Оксана Константинович.

МАРТ также выступает за то, чтобы Ассоциация розничных сетей и ассоциации фермеров сели за круглый стол и договорились о том, какие конкретные условия поставки продукции будут включены в договоры. "Фермерам нужна четкая гарантия, что у них эту продукцию купят. Торговые сети хотят приобрести конкурентоспособный, качественный товар по доступным ценам. Нужно соблюсти баланс интересов", - подчеркнула замминистра.

В Беларуси на данный момент более 3 тыс. фермерских хозяйств, из них более 90% занимается растениеводством. Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства картофеля занимает 7%, овощей - 20,5%, фруктов и ягод - около трети. По оперативным данным МАРТ, свежие овощи и фрукты поставляют в торговые сети около 120 фермерских хозяйств.-0-