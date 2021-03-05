5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют внедрить новые механизмы для улучшения инвестиционного климата. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над регуляторикой в области улучшения инвестиционного климата. На финишной прямой внесение изменений в закон об инвестициях и декрет №10. В том числе надеемся внедрить такой механизм, как специальный инвестиционный договор, по которому можно будет предоставить дополнительные гарантии инвесторам, в том числе гарантию госзаказа на часть продукции", - сказал Юрий Чеботарь.

Первый замминистра отметил, что предлагаемые изменения касаются и снижения финансовой нагрузки в период реализации инвестпроекта, в том числе по налогам на прибыль и недвижимость. Еще одно предложение - введение стабилизационной оговорки, то есть сохранение условий налогообложения в течение пяти лет.

"В текущем году эти механизмы должны заработать. Наша задача - создать условия как минимум не хуже, чем у соседей", - подчеркнул Юрий Чеботарь.-0-

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