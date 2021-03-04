4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют за пять лет снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 7%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела анализа и прогнозирования развития энергосбережения Департамента по энергоэффективности Госстандарта Инна Елисеева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшие показатели устойчивого развития энергетики Беларуси - снижение энергоемкости ВВП и увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем потреблении страны. Они вошли в госпрограмму "Энергосбережение" до 2025 года. Если в прошлой пятилетке были не очень высокие показатели по снижению энергоемкости ВВП (1,2%), то в следующей мы ставим себе задачу снизить этот показатель не менее чем на 7% к уровню 2020 года", - сказала Инна Елисеева.

По ее словам, предполагается, что увеличение использования местных топливно-энергетических ресурсов будет в основном обеспечено за счет возобновляемых источников энергии. "По прогнозам, добыча собственной нефти и газа не будет увеличиваться в следующей пятилетке. Таким образом, возобновляемые источники энергии (один из основных - биомасса, древесное топливо) будут драйвером развития", - отметила представитель Департамента по энергоэффективности Госстандарта. В частности, в Беларуси наращивают производство пеллет.

В планах также увеличение использования коммунальных отходов. Их предполагается перерабатывать и использовать на энергоисточниках или в виде RDF-топлива на цементных заводах. Рассматривается проект по производству электроэнергии на базе мусоросжигательного завода под Минском.

"Что касается энергии ветра, солнца, те объекты, которые мы построили в прошлой пятилетке, будем эффективно использовать. Развитие этих направлений будет продолжаться, но не так активно. Оно будет происходить по квотам", - добавила Инна Елисеева.

Планируется, что доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов в Беларуси в 2025 году достигнет 8%.-0-