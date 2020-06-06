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06 июня 2020, 16:28

В Беларуси почти 15 тыс. субъектов открыли бизнес по уведомительному принципу

Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси почти 15 тыс. субъектов открыли бизнес по уведомительному принципу благодаря декрету №7 "О развитии предпринимательства", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Изданный в конце 2017 года декрет №7 стал одним из самых значимых шагов в либерализации хозяйственной деятельности в этой пятилетке. Помимо многих точечных решений в самых разных сферах ведения бизнеса декрет ввел принципиально новый механизм - упрощенный порядок начала предпринимательской деятельности. За период действия декрета №7 уведомительным порядком воспользовались почти 15 тыс. субъектов предпринимательства", - сообщили в Минэкономики.

"Если предположить, что каждый бизнес на старте - это в среднем три-четыре рабочих места, то можно представить, какой вклад в обеспечение занятости населения, прежде всего в регионах, эти меры внесли. Ведь примерно две трети этих уведомлений были поданы там", - добавили в министерстве. Что касается видов деятельности, то в числе лидеров розничная и оптовая торговля (7 026 уведомлений), перевозка пассажиров (3 124), бытовые услуги (1 726).

По данным на 1 января 2020 года в Беларуси более 367,7 тыс. субъектов МСП (104,3% к началу 2019 года, то есть плюс 15 263 за год). Внутри сектора динамика складывается неоднородно: на фоне уменьшения количества микроорганизаций (снижение на 0,7%) возросла численность малых организаций (на 2%) и индивидуальных предпринимателей (на 6,5%). "Этот факт может объясняться характерным для малых форм бизнеса перетоком из одной категории в другую: с одной стороны, прекращение предпринимательской деятельности в форме юрлица и ее продолжение в форме индивидуального предпринимателя, с другой, укрупнение микроорганизаций до численности малых", - уточнили в Минэкономики. Кроме того, с изданием декрета №7 и либерализационного пакета документов часть микробизнеса перешла в индивидуальные предприниматели либо в категорию самозанятых.

По итогам 2019 года практически треть занятых в экономике пришлась на малый и средний бизнес (32,1% в 2019 году, по итогам 2018-го - 30,7%). При этом численность занятых в юридических лицах возросла на 28,1 тыс. Индивидуальных предпринимателей вместе с привлекаемыми ими физическими лицами стало больше на 32 тыс. человек.

Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечили 18,4% в объеме промышленного производства, 33,1% розничного товарооборота организаций торговли, 48,1% товарооборота общественного питания, 46,5% в экспорте товаров.

Что касается поддержки бизнеса в нынешних условиях, то, как пояснили в Минэкономики, для этого не только привлекаются имеющиеся у государства ресурсы, но и используются возможности международных партнеров в проектах технической помощи. Например, есть договоренность активизировать дистанционные программы обучения в регионах для предпринимателей. Речь идет о программах, связанных с перепрофилированием, получением знаний и умений в области бизнес-планирования, маркетинга.

Серию обучающих мероприятий по проектам международной техпомощи, которые реализуют Минэкономики со Всемирным банком, ЕБРР, МФК и ПРООН при финансовой поддержке Евросоюза, планируется провести в течение лета. При этом предполагается создать информационные продукты для малого и среднего бизнеса: электронные методические пособия, видеоролики, мобильные приложения, аккумулирующее основную информацию для начинающих бизнесменов.-0-

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