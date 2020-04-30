В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА. Первое заседание рабочей группы по обсуждению проблемных вопросов и выработке мер для стабильной работы предприятий и промышленного комплекса состоялось в Министерстве экономики 30 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Если в I квартале мы видим, что экономика работала на потенциале, инерции и заказах предыдущего периода, то в дальнейшем ситуация усложняется неопределенностью. Все зависит от длительности карантинных ограничений по движению трудовых ресурсов, перемещению грузов и так далее, которые приняты в различных государствах. Все эти процессы оказывают значительное влияние на Беларусь в силу открытости нашей экономики. И в этой неопределенности чрезвычайно важно дать правильные импульсы экономике, отраслям, помочь промышленным предприятиям сориентироваться, в каком направлении им необходимо двигаться дальше", - отметил министр экономики Александр Червяков.

Во время заседания. Фото Министерства экономики

Первая задача рабочей группы - определить, как сохранить работоспособность промышленного комплекса в текущей ситуации. Вторая - подготовить программу его дальнейшего развития в новых условиях. Министр особо отметил, что перед тем, как решать эти задачи, следует выстроить приоритеты странового уровня.

"Мы предлагаем в нынешних условиях два ключевых приоритета, из которых необходимо дальше разворачивать все наши действия и предложения, - это занятость и безопасность. Подразумевая под занятостью сохранение рабочих мест, обеспечение заработной платы, естественно, социальную стабильность, определенный спрос, под безопасностью мы понимаем продовольственную безопасность, создание условий для жизнедеятельности людей, здоровье нации, энергетическую безопасность, вопросы, связанные с комфортностью проживания, мобильностью и информацией. Исходя из этих двух приоритетов мы должны развернуть приоритеты на отраслевом уровне, понимая складывающуюся ситуацию на рынках, и видя потребителей продукции, которую будет выпускать наша промышленность", - пояснил суть предлагаемого подхода Александр Червяков.

Министр подчеркнул, что избранные приоритеты промышленного развития должны помочь выделить компетенции, которые исключительно важно сохранить и поддержать в условиях падения мировой экономики, а в период восстановления - развивать дальше. Также нужно выделить производства, которые необходимо трансформировать на имеющейся научно-технологической базе.

"Текущую ситуацию следует рассматривать как окно возможностей, чтобы измениться, стать эффективнее, перестроиться к лучшему", - констатировал Александр Червяков.-0-