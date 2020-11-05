В Беларуси подготовлен проект плана государственной стандартизации на 2021 год

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации подготовил проект плана государственной стандартизации на 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В 2021 году планируется проведение работ по 348 темам. Среди них разработка 8 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и около 300 стандартов (СТБ, ГОСТ), в том числе и изменений к ним, в различных отраслях. 218 государственных стандартов будут гармонизированы с международными и европейскими.

Более 50 ГОСТов разработают в поддержку реализации технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть, подготовленную к транспортировке и (или) использованию.

Свыше 30 государственных стандартов будут направлены на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Предусмотрена разработка государственных стандартов в области систем менеджмента.

В план включена проверка научно-технического уровня 39 государственных стандартов.

Проект плана сформирован на основе предложений республиканских госорганов, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации, а также на основе межгосударственных и других целевых программ.

Ознакомиться с ним можно на сайте Госстандарта в разделе "Стандартизация/Программы работ". Замечания и предложения по проекту можно направлять до 1 декабря 2020 года в Госстандарт.-0-