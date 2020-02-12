В Беларуси подготовлен проект указа о преобразовании лесхозов в государственные казенные предприятия

12 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект указа о преобразовании государственных лесохозяйственных учреждений в государственные казенные предприятия. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед началом коллегии ведомства.

По его информации, для разработки этого направления была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкономики, Минфина и Министерства по налогам и сборам. "Мы отработали наиболее приемлемые варианты изменения правового статуса наших организаций. По мнению экспертов, участвующих в работе, лесхозам необходимо быть государственными казенными предприятиями. И в этом нас поддержала Генпрокуратура. Соответствующий проект указа уже подготовлен", - отметил Виталий Дрожжа.

Министр считает, что назрела необходимость менять подходы в управлении и администрировании лесов, изменить схему финансирования. "К тому же, у нас сложная система оплаты труда, так как наши предприятия сегодня, по сути, состоят из двух, так как осуществляют как коммерческую производственную деятельность, так и бюджетную. Во многом мы связаны с бюджетной оплатой труда, но, по нашему мнению, она не гибкая. Сейчас этим занимаемся", - сообщил Виталий Дрожжа.

По словам министра, в стране планируется провести эксперимент, в котором примут участие шесть различных предприятий из разных областей. Сроки его проведения - 2020-2023 годы. "Нам предстоит вывести эти предприятия из действующей нормативно-правовой базы, проработать на их примере все "за" и "против", сделать при необходимости работу над ошибками. И, если этот эксперимент будет положительным, а мы сделаем все возможное, чтобы так и было, тогда, я полагаю, уже в 2023 году будем переводить всю отрасль на новые условия, а лесхозы станут казенными предприятиями", - заявил он.

Виталий Дрожжа пояснил, что к реализации эксперимента можно будет приступить только после того, как будут приняты соответствующие документы. "Сейчас есть определенное законодательство, и мы не можем эти предприятия вывести за его рамки. Поэтому и назрела необходимость в подготовке соответствующего проекта указа, и, если Президент одобрит наши подходы, эти шесть предприятий будут работать совершенно в других условиях", - подчеркнул глава ведомства.-0-

Минлесхоз Беларуси не планирует брать дополнительные займы у Всемирного банка Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа перед началом коллегии ведомства.

Лесхозы Беларуси законтрактовали почти весь разрешенный для экспорта объем низкокачественной древесины "Фактически весь объем мы законтрактовали, непроданными осталось около 30 тыс. куб.м. Но, если посмотреть на условия контрактов, в каждом вилка 10%. То есть мы можем перегрузить по действующим договорам этот объем", - пояснил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.