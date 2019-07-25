В Беларуси подготовлен проект указа о рынке необслуживаемых активов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк и правительство подготовили проект указа "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами". Вопросы создания эффективного рынка необслуживаемых активов рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка 25 июля, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
"Задача указа - организовать работу на максимально прозрачных и рыночных основах. Реализация проекта указа позволит создать благоприятные условия для развития рынка необслуживаемых активов, укрепить платежную дисциплину должников, стимулировать заинтересованность в надлежащем исполнении обязательств, содействовать формированию положительного инвестиционного климата и развитию бизнес-среды и, как результат, - повысить финансовую и макроэкономическую стабильность в стране", - пояснили в Нацбанке.
На заседании было отмечено, что в настоящее время кредитный риск остается наиболее значимым для белорусских банков. Вопрос необслуживаемых активов банков находится в фокусе внимания не только регулятора, но и правительства и главы государства.
В частности, со стороны Нацбанка оценка кредитного риска (помимо других видов рисков) будет проводиться с помощью нового надзорного инструмента - общей надзорной оценки (SREP). С этой целью будет использоваться как система количественных показателей, основанная на отчетности банков, так и суждение о качестве корпоративного управления, включая управление рисками. "Особое внимание банковского надзора будет уделено проводимой банками работе по снижению доли необслуживаемых активов", - отметили в Нацбанке.-0-
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