В Беларуси подготовлены типовые проекты для электродомов

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан альбом типовых проектных решений систем отопления и горячего водоснабжения для жилых домов с использованием электроэнергии. Он размещен на сайте Министерства строительства и архитектуры, сообщает БЕЛТА.

Информацию подготовили специалисты института НИПТИС им. Атаева. В альбоме собраны предложения как для уже построенных объектов, так и тех, которые находятся на стадии проектирования. Сформулированы требования (включая санитарно-гигиенические) к бытовым электрическим отопительным приборам и электрокотлам, обозначены схемы возможных вариантов теплоснабжения (централизованная, децентрализованная, комбинированная).

Как пояснила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, при разработке типовых проектов учитывался опыт России, ведущих проектных организаций Беларуси, производителей оборудования для электрокотельных. Альбом носит рекомендательный характер, в него могут вноситься изменения после корректировки действующих технических нормативных правовых актов (ТНПА).

Также Ольга Верамей проинформировала, что утверждено пособие по расчету электрических нагрузок для жилых зданий к техническому кодексу. Рекомендации разработаны РУП "Стройтехнорм".

Первый в республике дом с повышенной долей электрической энергии в энергобалансе построен в Минске в 2007 году. Затем подобные здания появились в других городах. В дальнейшем в стране планируется преимущественно строить дома, где для отопления, подогрева воды используется электричество (за исключением зон действия тепловых электростанций, газифицированных районов с резервом мощности).-0-