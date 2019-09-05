5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси поднято более 50% льнотресты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 5 сентября проведено оборачивание лент льна на 58,9% уборочной площади. Льнотресту подняли на 56,9% площадей, заготовлено 82,3 тыс. т. Урожайность льнотресты - 33,5 ц/га (в прошлом на аналогичную дату - 25,6 ц/га).

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (вместе с кукурузой) убраны почти с 2,1 млн га, что составляет 88,9% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,53 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,2 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,5 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - 1,7 млн т зерна. В Брестской области намолочено более 1,2 млн т зерна, Гродненской - 1,19 млн т, Витебской - более 967 тыс. т, Могилевской - более 777 тыс. т, Гомельской - свыше 690 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 5 сентября выполнен на 94,3% (поставлено более 768 тыс. т).-0-