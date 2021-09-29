В Беларуси подписан меморандум для укрепления доверия к финсистеме

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии для укрепления доверия потребителей финансовых услуг к финансовым продуктам, организациям и финансовой системе в целом подписан между Национальным банком Беларуси, Ассоциацией белорусских банков, Ассоциацией лизингодателей, Ассоциацией развития финансового рынка, Республиканской ассоциацией микрофинансовых организаций. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Меморандум открыт для присоединения иных ассоциаций участников финансового рынка и является основополагающим документом для дальнейшего взаимодействия Национального банка с ними. Национальный банк придает большое значение роли ассоциаций участников финансового рынка в поддержании и укреплении доверия потребителей финансовых услуг к финансовой системе. Разрабатываемые ими документы должны включать как правила рыночного поведения, обязательные для своих членов, так и общие подходы по социально ответственному предоставлению финансовых услуг, повышению финансовой грамотности населения и порядку рассмотрения обращений потребителей", - рассказали в Нацбанке.

На основе принципов добросовестного поведения, включенных в соответствующие кодексы, планируется разрабатывать и внедрять в деятельность финансовых организаций добросовестные практики предоставления финансовых услуг. К этой работе предполагается привлекать общества по защите прав потребителей, заинтересованные государственные органы.

Меморандум предусматривает разработку общих подходов по рассмотрению жалоб и урегулированию спорных ситуаций. Качественное рассмотрение обращения потребителя на уровне исполнителя финансовых услуг или профильной ассоциации (союза) позволяет нивелировать риски создания и поддержания отрицательного имиджа как отдельного сегмента финансового рынка, так и финансовой системы.

Кроме того, планируется лучше информировать об оказании финансовых услуг. При этом предполагается, что профильные ассоциации (союзы) участников финансового рынка будут консультировать потребителей, в том числе насчет реализации и защиты своих прав.

"Сотрудничество по меморандуму будет способствовать прозрачным, доверительным отношениям между потребителями, исполнителями финансовых услуг и их профильными ассоциациями (союзами), а также сделает финансовые услуги доступнее", - резюмировали в Нацбанке.-0-