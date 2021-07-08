В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" Марина Белоус рассказала о результатах его реализации на пресс-конференции "О состоянии и перспективах развития возобновляемых источников энергии в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Минприроды совместно с Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом завершило проект международной техпомощи. Его реализация началась в 2015 году. С того времени полностью переоценен и обновлен атлас ветрового потенциала Беларуси. "Мы смогли убедиться, проводя конкретные измерения ветрового потенциала на высоте 100 м, что ветра в стране хорошие, достаточные для развития ветроэнергетики. Также в атласе мы отразили карту инсоляции. На определенных территориях солнца у нас хватает, чтобы строить солнечные электростанции", - сказала Марина Белоус.

Также много внимания было уделено повышению квалификации кадров, которые работают в сфере возобновляемой энергетики. Подготовлено подробное учебное пособие с описанием конкретных случаев, каких-то ошибок в проведении государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов возобновляемой энергетики.

Марина Белоус

"В целом сделано очень много работы для того, чтобы наша возобновляемая энергетика шла по пути развития таких передовых стран, как Германия, Дания и другие. Развитие - это ведь не только установленные мощности, но это и качество подготовки проектов, их реализация, а также все то, что способствует достижению седьмой цели устойчивого развития - обеспечению населения чистой и доступной по цене электрической энергией", - подчеркнула эксперт.

Марина Белоус отметила: в проект была заложена и такая глобальная цель, как снижение воздействия на климат, уменьшение уровня парниковых газов. "Сейчас этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с грядущей конференцией сторон конвенции по климату, которая пройдет в ноябре. А также в связи с тем, что в Евросоюзе планируется внедрять механизмы стратегии "Зеленая сделка". В частности, на следующей неделе, 14 июля, в ЕС будет обсуждаться проект документа, который вводит механизм углеродной корректировки импорта. Это своего рода пограничный углеродный налог на те товары, которые будут ввозиться в страны ЕС. Конечно, для Беларуси этот вопрос тоже актуален с точки зрения его тщательного изучения и возможных путей для лучшей подготовки к внедрению этого налога. В этой связи возобновляемая энергетика видится как один из возможных способов быть готовыми к введению этого регулирования в европейских странах, которые представляют интерес для Беларуси в сфере торговли", - рассказала она.-0-

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Фото Максима Гучека