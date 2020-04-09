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09 апреля 2020, 18:47

В Беларуси появится спецгруппа по решению проблем использования научного потенциала в экономике

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При межведомственной рабочей группе по разработке Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы будет создана специальная группа по решению проблем использования научно-технического потенциала для экономики. Об этом сегодня заявил министр экономики Александр Червяков, посещая Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время визита Александр Червяков ознакомился с перспективными разработками в области оптики, наноэлектроники и физики плазмы. В частности, директор института Олег Пенязьков показал опытное производство в сфере оптики для космического приборостроения, а также другие участки по перспективным направлениям в сфере высоких технологий.

На базе института состоялось совещание о комплексном использовании научно-технологического потенциала в интересах национальной экономики. В нем также приняли участие главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец и руководство некоторых институтов НАН физико-технического профиля. Все эти институты объединяет наличие уникальных компетенций и серьезной производственной базы. По сути они представляют собой многофункциональные научно-технологические центры, способные генерировать инновационные проекты полного цикла - от идеи до серийного производства.

На совещании обсудили возможности трансформации имеющихся разработок в инновационные "проекты будущего", способные в совокупности стать одной из важнейших точек роста экономики в следующие пять лет. Не оставили без внимания и конкретные причины, которые препятствуют использованию потенциала белорусской науки в интересах экономики.

Поисками решения этих проблем будет заниматься специальная рабочая группа, создание которой сегодня анонсировал Александр Червяков. В нее войдут представители госорганов, научно-инновационного и делового сообщества. Они будут заниматься подготовкой предложений по корректировке законодательства в части организации, создания новых инструментов финансирования и коммерциализации научно-технической деятельности, определением перспективных форм интеграции в сфере науки и реального сектора экономики.

"Главная задача - сформировать условия, чтобы свободно создавались новые инновационные предприятия для нашей экономики", - отметил министр экономики, который возглавит группу. При этом он же руководит основной межведомственной рабочей группой по разработке Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

Также Александр Червяков осмотрел сегодня типовую модульную станцию обезжелезивания, разработанную научно-практическим центром НАН Беларуси по материаловедению и недавно запущенную в серийное производство на Оршанском заводе приборов автоматического контроля.

Министр экономики принял решение о посещении в ближайшие несколько месяцев всех организаций НАН Беларуси, которые являются носителями ключевых компетенций в сфере высоких технологий.-0-

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