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30 ноября 2020, 13:08

В Беларуси пока не проработано использование горючих сланцев в ближайшей перспективе - Гурский

Василий Гурский. Фото из архива
Василий Гурский. Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пока не проработано использование горючих сланцев в ближайшей перспективе, сообщил сегодня журналистам директор Института экономики НАН Василий Гурский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси существует возможность диверсификации поставок энергоносителей за счет собственного ресурса - горючих сланцев. Пример их использования для производства электроэнергии есть в других странах, например в Эстонии", - сказал Василий Гурский.

Однако, по его словам, в настоящий момент использование горючих сланцев в Беларуси требует очень серьезной технологический и экологической проработки, а также экономического обоснования. "В самой ближайшей перспективе в Беларуси использование горючих сланцев, к сожалению, пока не предусматривается", - пояснил директор Института экономики.

По его мнению, основными направлениями дальнейшего развития использования местных топливно-энергетических ресурсов должно стать расширение производства и использования новых видов топлива, получаемых из биомассы, в том числе за счет внедрения технологии газификации биомассы, создание новых производств по изготовлению древесных гранул и брикетов, использование RDF-топлива.

Перспективным направлением с учетом запуска Белорусской АЭС Василий Гурский считает развитие новых энергоемких производств - в частности, в цветной металлургии (выработка алюминия) и высокоточное литье.-0-

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