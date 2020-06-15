В Беларуси понимают важность прозрачной системы финотчетности для инвестора - Рунец

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси понимают, насколько важна для инвесторов прозрачная система финансовой отчетности, соответствующая международным стандартам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Сенатор отметила, что формирование благоприятного инвестиционного климата - комплексная задача. Для ее решения недостаточно снижения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, наличия квалифицированной рабочей силы в регионах или развитой транспортно-логистической инфраструктуры. "Крайне важно иметь информативную, прозрачную и понятную для потенциального инвестора систему отчетности, адаптированную под международные стандарты", - подчеркнула Татьяна Рунец.

Она напомнила, что в Беларуси сделали важный шаг в этом направлении еще в 2013 году, когда на законодательном уровне закрепили обязанность для стратегически значимых организаций составлять годовую консолидированную отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). "Сегодня в экономической повестке - вопрос о расширении перечня таких организаций и включении в него по решению правительства республиканских унитарных и коммунальных предприятий, а также хозяйственных обществ, отвечающих определенным критериям. Работа над соответствующим законопроектом уже активно ведется совместными усилиями правительства, парламента и профильных экспертных организаций", - сказала председатель профильной комиссии.

Татьяна Рунец добавила, что в связи с переходом на систему подготовки финансовой отчетности по МСФО резко возрастают требования к бухгалтерским службам предприятий. "От уровня их компетенций будет зависеть достоверность формируемой по новым принципам отчетности, а значит, и потенциальный уровень риска для инвесторов", - уверена сенатор.-0-