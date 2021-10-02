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Новости темы "Посевная кампания"
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси посеяно более 1 млн га озимых зерновых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.
На утро 2 октября сев озимых зерновых проведен на 1060,4 тыс. га (73%) из планируемых 1456,1 тыс. га.
В Минской области посеяно 254,6 тыс. га (74%), в Брестской - 192,7 тыс. га (82%), в Витебской - 159,8 тыс. га (69%), в Гродненской - 148,8 тыс. га (75,5%), в Гомельской - 142,2 тыс. га (59,7%), в Могилевской - 162,3 тыс. га (77%).-0-