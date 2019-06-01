В Беларуси повышен тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 22 апреля 2019 года №38, которым изменен тариф на тепловую энергию для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, сообщает БЕЛТА.

В частности, тариф на тепловую энергию повышен с Br16,2658 до Br17,77 за 1 Гкал для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также для организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Тариф на тепловую энергию повышен с Br85,52 до Br85,57 за 1 Гкал для этих же организаций в части использования теплоэнергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг.

Документ не касается тарифов на тепловую энергию для населения.

Повышение тарифов для эксплуатирующих жилфонд организаций связано с плановым изменением тарифа на тепловую энергию для населения, предусмотренным указом от 22 декабря 2018 года №492. Как пояснили в пресс-службе МАРТ, тарифы для эксплуатирующих жилфонд организаций устанавливаются несколько ниже, чем для населения, с целью компенсации этим организациям затрат по учету, расчету, начислению платы за ЖКУ и проведению претензионно-исковой работы, а также затрат на оплату услуг банков.-0-