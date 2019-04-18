В Беларуси повышены минимальные цены на спирт

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №27 от 11 апреля 2019 года повысило предельные минимальные отпускные цены на этиловый спирт из пищевого сырья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Как отмечается, документ принят с целью обеспечения эффективной финансовой деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих производство этилового спирта, а также приведения в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса.

Так, стоимость спирта-сырца этилового из пищевого сырья, отпускаемого белорусским организациям для производства этилового ректификованного спирта (с нулевой ставкой акциза), составит теперь Br17,29 за декалитр (до этого - Br13,95). Стоимость этилового ректификованного спирта из пищевого сырья, отпускаемого организациям Беларуси с нулевой ставкой акциза (для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков) и без учета акциза (для производства лекарственных средств), увеличена с Br18,6 до Br21,63 за декалитр. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) подорожал с Br62,5 до Br69,33 за декалитр.

При этом, отмечают в МАРТ, уровень предельных минимальных отпускных и розничных цен на алкогольные напитки крепостью свыше 28% сохранен на действующем уровне.

Кроме того, согласно документу приобретает постоянный характер норма о том, что постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №52 от 2 октября 2017 года "Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%" не распространяется на реализацию алкогольных напитков крепче 28% белорусского производства для их последующей продажи в магазинах беспошлинной торговли.-0-