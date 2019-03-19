В Беларуси повышены ставки акцизов на автомобильное топливо

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки акцизов на автомобильное топливо повышены в Беларуси. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года №102, который сегодня официально опубликован на
Ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, составит Br475,08 за 1 т, класса 5 - Br292,59, на дизельное топливо - Br227,05 и Br178,33 за 1 т соответственно. Ставка акцизов на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива, определена в размере Br108,42 за 1 тыс. куб.м.
Ставки акцизов действуют по 31 декабря 2019 года.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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