В Беларуси повышены цены на сжиженный газ в малолитражных баллонах

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышены цены на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению в малолитражных баллонах. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №18 от 24 марта 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, выросла стоимость сжиженного газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемого населению. Она увеличилась до Br1,26 за 1 кг (ранее - Br1,15).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года.-0-