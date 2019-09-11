11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается расширить возможности использования электронных денег. Соответствующий проект постановления Совета Министров и Национального банка вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Нормами проекта постановления предусматривается расширение возможности использования платежных инструментов и электронных денег при безналичных расчетах за приобретаемые товары (работы, услуги).

В обосновании к проекту постановления отмечается, что в Беларуси созданы правовые условия для совершения операций с электронными деньгами. Однако на практике использование такого средства платежа при приобретении товаров, работ, услуг не получило широкого распространения, хотя данное средство платежа имеет ряд преимуществ по сравнению с безналичными денежными средствами.

Предусматривается, что система расчетов с использованием электронных денег позволит покупателям проводить расчеты с субъектами хозяйствования за приобретаемые товары без использования банковской платежной карточки. Регистрация физлица в системе расчетов с использованием электронных денег будет проводиться с помощью аутентификации в межбанковской системе идентификации.

Использование такого механизма имеет следующие преимущества: нет необходимости отчислений иностранным платежным системам Visa, MasterCard и др.; стоимость инфраструктуры для осуществления платежей с помощью электронных денег в несколько раз ниже по сравнению с инфраструктурой для оплаты с помощью банковских карточек; стоимость комиссии ниже по сравнению с комиссией за платежи банковскими карточками.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 сентября включительно на электронный адрес: 202_3@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта постановления".-0-