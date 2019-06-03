В Беларуси предлагается реализовать пилотный проект по маркировке ювелирных изделий

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров "О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий", сообщили БЕЛТА в Минфине.

Проектом предлагается в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года реализовать пилотный проект по маркировке кодами идентификации ювелирных и других бытовых изделий. Реализация пилотного проекта предусматривается на добровольной основе. Порядок участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот ювелирных изделий, в пилотном проекте, в том числе порядок их регистрации, будет определен Минфином.

Согласно проекту документа, ювелирные изделия, ввезенные юрлицами и ИП в Беларусь из России с нанесенными средствами идентификации российского образца, признаются маркированными при условии передачи российским АО "Гознак" информации о таких средствах идентификации белорусскому оператору автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий (РУП "Издательство "Белбланкавыд").

Проект постановления размещен на сайте Минфина. Предложения принимаются до 9 июня в электронном виде на адрес goznak@minfin.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта по маркировке".-0-