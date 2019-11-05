5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора, сообщил сегодня министр финансов Максим Ермолович на нулевом чтении бюджета в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство предлагало сохранить действующую систему уплаты государственной пошлины (за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. - Прим. БЕЛТА) и усилить контроль за ее уплатой, потому что мы понимаем, что значительная часть населения пошлину не платит. Другого источника профинансировать расходы по дорожному строительству как республиканских, так и местных дорог, исполнять обязательства по внешним займам, которые привлечены на модернизацию основных магистралей, у нас нет", - сказал Максим Ермолович.

Он обратил внимание, что альтернативы дорожному сбору нет, так как финансировать дороги за счет социальных расходов не представляется возможным. "Брать социальные расходы, чтобы поддерживать транспортную инфраструктуру, неправильно и несправедливо по отношению к работникам бюджетной сферы. Это будет приводить однозначно к снижению качества бюджетных услуг", - считает министр

По словам Максима Ермоловича, если будет принят указ, предложенный правительством, то общая сумма собираемого дорожного сбора может заметно вырасти. Однако это произойдет только за счет усиления контроля, потому что сама сумма платежей не поменяется, а при определенной схеме уплаты госпошлины снизится, подчеркнул он.-0-

Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси В Палату представителей также поступил законопроект о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год. Оба законопроекта готовятся к первому чтению.

В Минфине рассказали, куда планируется направить дорожный сбор в 2020 году Согласно проекту закона, средства, поступающие от взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог.