9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести лицензирование оптовой торговли средствами защиты растений. Это предусмотрено проектом указа, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В сфере сельского хозяйства средства защиты растений занимают особое место, поскольку они необходимы для достижения основной цели - получения высоких урожаев. Следовательно, и отношение к ним должно быть особым. По сравнению с химическими веществами другого назначения средства защиты растений имеют ряд особенностей: преднамеренность их внесения в окружающую среду, непредотвратимость циркуляции в ней, возможность контакта большинства населения с остаточными количествами пестицидов, высокая биологическая активность. Химические вещества, входящие в состав средств защиты растений, представляют потенциальную угрозу для жизни и здоровья человека, теплокровных животных, рыб и окружающей среды", - отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Контролирующие (надзорные) органы при проведении предупредительно-профилактических мероприятий выявляли факты продажи незарегистрированных средств защиты растений. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели неоднократно реализовывали такие средства с истекшим сроком годности (были переклеены тарные этикетки). "Без соответствующих оригинальных сопроводительных документов от производителя практически невозможно установить содержание различных веществ в препарате и определить их влияние на готовую сельхозпродукцию. Учитывая, что подделывают в основном дорогие и наиболее используемые препараты, теряется доверие к определенным брендам и их производителям, из-за чего страдают добросовестные участники рынка защиты растений. Лицензирование необходимо, так как преграждает дорогу неблагонадежным фирмам и фирмам-однодневкам, пытающимся обойти законодательство ради прибыли. В настоящее время любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеют право заниматься реализацией средств защиты растений, что приводит к невозможности контроля рынка", - подчеркнули в Минсельхозпроде.

Продавец должен располагать полной и объективной информацией о реализуемых им средствах защиты растений, так как их неправильное применение может оказывать негативное влияние не только на растение, но и на здоровье человека и окружающую среду в целом. В связи с этим предлагается установить требование к соискателю лицензии о наличии в штате не менее одного работника с высшим или средним специальным агрономическим, химико-технологическим или химическим образованием. А поскольку средства защиты растений в большинстве своем относятся к второму и третьему классам опасности, определенные требования будут предъявляться и к специальным помещениям для их хранения. Кроме того, субъекты предпринимательской деятельности, занимающиеся оптовой торговлей средствами защиты растений, обязаны соблюдать запрет на продажу фальсифицированных, некачественных или контрафактных препаратов.

"С вводом лицензирования у контролирующих (надзорных) органов появится возможность определить точное количество субъектов оптовой торговли средствами защиты растений, выявлять юрлиц и ИП, не имеющих лицензии и реализующих препараты с нарушением требований законодательства. Принятие указа будет способствовать ввозу в страну качественных средств защиты растений, соблюдению ИП и юрлицами требований по их хранению и реализации, развитию конкуренции, сохранению здоровья населения и благоприятной экологической обстановки", - сказали в Минсельхозпроде.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 18 августа.-0-