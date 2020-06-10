В Беларуси предлагают эксперимент по выпуску банками токенов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют эксперимент по выпуску банками токенов, соответствующий проект указа уже подготовлен, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Согласно проекту указа, в эксперименте по созданию и размещению токенов, совершению с ними других сделок смогут участвовать 12 банков. Это Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк, БСБ Банк, Банк "Решение", РРБ-Банк, Белорусский народный банк. Эксперимент предлагается провести с 1 января 2021 по 1 января 2024 года.

При выпуске токенов банки смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов - только белорусские рубли. Получение банками криптовалют не допускается. Банкам разрешат также приобретать токены третьих лиц, в том числе токены других банков.

Предполагается, что Национальный банк получит полномочия устанавливать особенности проведения банками операций с токенами и контролировать такую деятельность. С учетом возможных рисков масштаб эксперимента предполагается ограничить 10% нормативного капитала банков как по привлечению денежных средств, так и по их предоставлению.

Банки вправе заключать сделки с токенами исключительно через посредничество резидентов ПВТ. Поэтому ответственными за надлежащую идентификацию владельцев токенов банка будут резиденты парка.-0-