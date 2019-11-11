В Беларуси предлагают увеличить плату за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают увеличить плату для юрлиц за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды. Соответствующее постановление Совета Министров вынесено на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В проекте постановления предлагается увеличить плату, которая вносится производителями и поставщиками на счет ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" за организацию сбора отходов. Повышение коснется платы за сбор полимерной упаковки и пластиковой посуды.

Как отмечают разработчики документа, увеличение размеров платы направлено на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой, плата за которые не увеличивается.

В обосновании проекта постановления также приводится опыт Европейского союза в этом плане. Так, одной из мер в ЕС для ограничения использования пластиковых изделий (наряду с полным запретом на производство и реализацию отдельных товаров) является введение экологического налога для производителей пластмассовой упаковки и изделий. В Беларуси полный запрет на продажу одноразовых полимерных изделий не может быть реализован в краткосрочной перспективе, так как в соответствии с Договором о ЕАЭС подобные ограничения могут вводиться только по согласованию со странами-партнерами по ЕАЭС.

Увеличение размеров платы за полимерную упаковку и посуду должно стимулировать переход производителей и поставщиков на использование экологически безопасной упаковки из стекла или бумаги и многоразовой посуды в общепите.

При этом дополнительные суммы поступающих средств от производителей и поставщиков в виде платы за организацию сбора будут направляться исключительно на финансирование мероприятий по совершенствованию системы сбора, обезвреживания и использования отходов.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения (Министерству жилищно-коммунального хозяйства) с 11 по 21 ноября.-0-