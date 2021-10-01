1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагаются новые подходы по налогообложению самозанятых, ИП и микроорганизаций. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерством финансов совместно с заинтересованными подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Отдельный блок касается системных изменений по налогообложению предпринимательской деятельности. "Это вызвано рядом обстоятельств. В настоящее время у нас индивидуальная предпринимательская деятельность может применяться в различных организационно-правовых формах. Это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, отчасти микроорганизации. Все эти субъекты применяют различные системы налогообложения. В результате такого многообразия сегодня отмечается излишняя конкуренция между самими субъектами, а также использование ИП в схемах по налоговой оптимизации. Помимо неравной конкурентной среды, это соответствующим образом отражается и на доходах бюджета. За последние годы отмечается такая тенденция, что, несмотря на рост количества субъектов предпринимательской деятельности, доля доходов от этих категорий в бюджете не увеличивается и традиционно не превышает примерно 2,5%", - отметил Дмитрий Кийко.

Поэтому выработана концепция, целью которой является четкое разграничение субъектного состава (самозанятые, ИП, микроорганизации). В соответствии с этой концепцией в кодексе предусмотрены подходы по изменению налогообложения.

Основные изменения касаются самозанятых граждан. "Предлагается значительно расширить возможности для деятельности в данной форме. Такое расширение произойдет с 2023 года. Предполагается, что будет реализован заявительный принцип. Будут определены виды деятельности, которыми самозанятые не смогут заниматься. А остальные виды будут разрешены. Основной нюанс в том, что эта деятельность должна осуществляться без привлечения наемных работников", - рассказал первый замминистра.

В планах разработка цифрового мобильного приложения для самозанятых. Оно будет предназначено для регистрации и уплаты всех налоговых обязательств. "Установив и используя это приложение, самозанятый гражданин может вести предпринимательскую деятельность без дополнительных административных процедур, без предоставления какой-либо дополнительной отчетности. Цифровой продукт позволит самозанятым работать с использованием безналичной оплаты. Будет возможно их взаимодействие как с физическими лицами, так и с организациями с отдельными ограничениями. Основная ставка предполагается в размере 10% от полученного дохода. Расчет налоговых обязательств будет проводиться автоматически через цифровое приложение. Важное нововведение: эта совокупная ставка будет включать в себя в том числе отчисления в ФСЗН", - пояснил Дмитрий Кийко.

В связи с таким расширением возможностей для самозанятых с 2023 года также предполагается сокращение видов деятельности, которые можно осуществлять индивидуальным предпринимателям. "Здесь будет реализован обратный подход: будут определены несколько видов деятельности, при осуществлении которых можно будет регистрироваться как ИП с привлечением наемных лиц не более трех человек. С учетом сокращения сфер деятельности индивидуальных предпринимателей и того, что основная их масса перейдет в самозанятые, предполагается корректировка условий налогообложения для ИП. С 2022 года для отдельных видов деятельности ограничивается возможность применения упрощенной системы налогообложения, сокращаются сферы применения единого налога. Предполагается, что с 2023 года для ИП останется возможность применения только общей системы налогообложения, то есть с уплатой подоходного налога с разницы между доходами и расходами", - проинформировал первый замминистра.

Альтернатива этой форме - возможность перехода ИП с наемными работниками в микроорганизации. Для микроорганизаций сохраняется возможность применения упрощенной системы налогообложения, для этого устанавливаются единые критерии. "При этом в части выручки эти критерии расширяются. Предельный критерий будет порядка Br2,15 млн в год. При достижении этой выручки будет возможно применение упрощенной системы налогообложения. Предполагается установить численность работников в количестве 50 человек, а также единую ставку налога при упрощенной системе в размере 6%", - добавил Дмитрий Кийко.

"Мы полагаем, что совокупность всех предложений позволит четко разграничить состав субъектов предпринимательства, устранить предпосылки для применения схем по налоговой оптимизации, сохранить понятные и простые условия для бизнеса, а также повысить уровень участия граждан в формировании доходов бюджета", - резюмировал первый замминистра.-0-

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