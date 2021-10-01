В Беларуси предложили ввести ограничения при продаже алкоголя и нетабачной никотиносодержащей продукции

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается ввести ряд ограничений при продаже алкогольных напитков и нетабачной никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление Совета Министров вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектом постановления предусмотрено право продавца на отказ, если продажа товара несовершеннолетним запрещена, а покупатель не предъявил документ, позволяющий установить его возраст. Также предлагается запретить продажу нетабачной никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях, занимаемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Кроме того, проектом предусматривается возможность субъектов общественного питания продавать алкогольные напитки в розлив юрлицам и ИП на основании лицензии на розничную торговлю этими товарами (при условии вскрытия потребительской упаковки такого напитка).

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 октября.-0-