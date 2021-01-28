В Беларуси принимаются меры для использования ТКО в качестве альтернативного топлива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принимаются меры для использования твердых коммунальных отходов в качестве альтернативного топлива, сообщил директор РУП "БелНИЦ "Экология" Руслан Михалевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Одной из подпрограмм государственной научно-технической программы "Природопользование и экологические риски" на 2016-2020 годы была предусмотрена разработка научно обоснованного комплекса мер по использованию твердых коммунальных отходов в качестве альтернативного топлива. Мы подобрали ТКО, которые подходят для таких целей по своим физико-химическим свойствам, провели сравнительный анализ теплотворной способности отходов и их отдельных фракций, подготовили перечень объектов по использованию топлива из ТКО для получения энергии", - рассказал Руслан Михалевич.

Кроме того, специалисты оценили воздействие RDF-топлива на окружающую среду и экономические аспекты его производства и использования на цементных заводах. "РУП "БелНИЦ "Экология" с 2018 года реализует проект по расширению сфер применения коммунальных отходов в качестве RDF-топлива в отраслях белорусской экономики", - отметил директор предприятия.

В разных регионах страны изучался морфологический состав отходов, разрабатывались схемы обращения с ТКО. В Минске запланировано создание объекта по энергетическому использованию ТКО, интегрированного в схему обращения с коммунальными отходами столицы.

По словам Руслана Михалевича, отдельные рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере использования твердых коммунальных отходов в качестве альтернативного топлива были утверждены в нормах закона "Об обращении с отходами", а также ряда постановлений различных ведомств.-0-