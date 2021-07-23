В Беларуси приняты меры по развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты меры по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам. Соответствующие решения содержатся в постановлении правления Национального банка от 5 июля 2021 года №197 "Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

Субъектам малого предпринимательства, которые принимают платежи с использованием банковских платежных карточек, предоставляется возможность выбирать оборудование для приема таких платежей: регистрация операций путем считывания информации с микропроцессора карточки только по бесконтактной технологии (например, с использованием смартфона в качестве платежного терминала), только по контактной технологии или с использованием обеих указанных технологий. Принятие этой нормы направлено на оптимизацию расходов (прежде всего в сфере мелкорозничной торговли, курьерских услуг), связанных с установкой и обслуживанием платежных терминалов.

В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежных систем БЕЛКАРТ и "Мир" для банков - участников БЕЛКАРТ с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания.

С 1 января 2023 года для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских платежных карточек платежной системы "Мир". "Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на интернет-сайтах в белорусском сегменте глобальной компьютерной сети Интернет держателям карточек "Мир", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, для повышения качества обслуживания держателей банковских платежных карточек устанавливается требование об обязательном применении после 1 января 2024 года технологии считывания информации с микропроцессора и бесконтактной технологии при использовании банковских платежных карточек во всех платежных терминалах самообслуживания (например, паркоматы, вендинговые автоматы и т.п.).

Также определены особенности выпуска в обращение банковских платежных карточек БЕЛКАРТ для учащихся учреждений общего среднего образования, предоставления услуги эквайринга субъектам хозяйствования при перевозке пассажиров в железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте в международном сообщении.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-