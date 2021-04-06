В Беларуси приняты новые строительные нормы

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлениями Министерства архитектуры и строительства, которые сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, постановлением №90 от 16 ноября 2020 года утверждены строительные нормы "Гидротехнические сооружения специального назначения". Они устанавливают требования к проектированию гидротехнических сооружений специального назначения: гидроэлектростанций, судоходных шлюзов, портовых сооружений, сооружений судостроительных и судоремонтных предприятий, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений.

Постановлением Минстройархитектуры №86 от 16 ноября 2020 года утверждены стройнормы, касающиеся генеральных планов промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Эти нормы устанавливают требования к разработке генеральных планов в составе проектной документации возводимых и реконструируемых зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также генеральных планов промышленных узлов.

Все эти строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Они будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-