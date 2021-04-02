В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30 ноября 2020 года №96 , которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Автозаправочные станции". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования при проектировании возведения и реконструкции автомобильных заправочных станций, а также при проектировании других объектов в непосредственной близости от автомобильных заправочных станций в части минимальных расстояний (противопожарных разрывов). При капитальном ремонте зданий и сооружений требования этих строительных норм применяются в объеме, соответствующем проектной документации на проведение капитального ремонта, учитывая, что при капремонте сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные решения.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-