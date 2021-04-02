В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 2 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:58 В Кишиневе и Бельцах установлен особый режим передвижения и поездок В мире
09:54 Витражные окна, террасы, парковка - здание на Уральской в Минске реконструируют под учреждение образования Регионы
09:53 В Мядельском районе грузовик съехал в кювет и опрокинулся Происшествия
09:29 Антирекорд по новым случаям коронавируса установлен в Украине В мире
09:29 В Червене из-за аварии без воды были 110 домов, лицей и детский сад Регионы
09:25 В Борисовском районе в водоеме на территории частного дома утонул мужчина Происшествия
09:23 В Толочине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 18 человек Происшествия
09:13 В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций Экономика
09:10 В России создали технологию обновления вакцины при мутации коронавируса В мире
08:57 Футболисты "Немана" и брестского "Динамо" откроют 3-й тур чемпионата Беларуси Спорт
08:52 В Бресте горело помещение торгового центра Происшествия
08:47 Китайская фармкомпания Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год В мире
08:40 Более 2 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса Регионы
08:24 На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд В мире
08:12 Появился бесплатный аудиогид по историческому центру Полоцка Технологии
08:02 Мужчина с горящей бутылкой пытался пробраться во двор Елисейского дворца В мире
07:52 Премьер-министр Вьетнама ушел в отставку В мире
07:45 Праздник писанки отметят в Гродненском районе 11 апреля Регионы
07:31 В Японии создадут управление по делам детей В мире
07:18 Победитель новогодней лотереи в Бразилии не забрал выигрыш в $28,5 млн Калейдоскоп
07:11 День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве творческими программами и концертом Регионы
07:00 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России Президент
07:00 Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы Президент
07:00 Картина дня: поддержка отечественных производителей, развитие здравоохранения и подготовка к ЦТ Общество
00:59 Обед на взлетно-посадочной полосе оказался хитом в Японии В мире
00:25 Орбиту МКС увеличат менее чем на 0,5 км В мире
01.04.21
01.04.21 23:50 Планы по строительству и ремонту объектов здравоохранения Гомеля обсудили с участием Пиневича Общество
01.04.21 23:29 За сутки в мире выявили более 650 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
01.04.21 22:59 Крупнейший регион Канады введет 28-дневный локдаун из-за пандемии В мире
01.04.21 22:32 Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Фиджи В мире
Все новости
Все новости
Экономика
02 апреля 2021, 09:13

В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30 ноября 2020 года №96 , которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Автозаправочные станции". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования при проектировании возведения и реконструкции автомобильных заправочных станций, а также при проектировании других объектов в непосредственной близости от автомобильных заправочных станций в части минимальных расстояний (противопожарных разрывов). При капитальном ремонте зданий и сооружений требования этих строительных норм применяются в объеме, соответствующем проектной документации на проведение капитального ремонта, учитывая, что при капремонте сохраняются основные объемно-планировочные и конструктивные решения.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство архитектуры и строительства строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь и Азербайджан обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества
Фото maz.by МАЗ поставил пять автокранов во Вьетнам
Фото из архива Предприятия Курской области планируют работать на белорусском рынке через БУТБ
Фото из архива Филиал ММЗ в Столбцах наращивает объемы литейного производства
Фото из архива Порядок участия в госзакупках незарегистрированных медизделий вынесен на общественное обсуждение
Фото ЕЭК Глазьев: ЕАЭС надо создать собственное рейтинговое агентство, чтобы уйти от манипуляций Запада
Главное
Фото из архива Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308
Создание симуляционных центров и резидентуры, рост зарплат - Пиневич о развитии здравоохранения
Нешуточная АКЦИЯ с целым списком бонусов для покупки квартиры в Minsk World!
Топ-новости
Картина дня: поддержка отечественных производителей, развитие здравоохранения и подготовка к ЦТ
Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19
Пленум ВС рассмотрел вопросы апелляции в гражданском процессе
Колтович: нужно не с импортом бороться, а поддерживать отечественных производителей
В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций
Беларусь и Азербайджан обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества
Эксперт о расследовании на ОНТ: очевидна эффективность государства в противодействии зарубежным разведкам
Марина Слуцкая заняла 7-е место на турнире по дзюдо серии "Большого шлема" в Тбилиси
ФОТОФАКТ: Белорусской анимации - 50 лет
БНТУ подтвердил соответствие системы управления охраной труда новому госстандарту
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси
Картриджной формой инсулина в 2021 году будут обеспечены еще 3,5 тыс. пациентов с диабетом
ОДКБ определит круг государств для получения статусов партнера и наблюдателя при организации
Российско-Белорусский союз молодежи формирует новую траекторию развития
Беларусбанк снизил ставки по потребительским кредитам и покупке машин Geely
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.