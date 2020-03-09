В Беларуси проходит правовой мониторинг закона о СЭЗ

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) проводит правовой мониторинг закона о свободных экономических зонах (СЭЗ). Такая информация размещена на сайте Национального правового интернет-портала.

Мониторинг позволит проанализировать качество закона о СЭЗ, практику его применения и эффективность правового регулирования общественных отношений. НЦЗПИ предлагает всем заинтересованным оценить актуальность документа. Центр интересует информация о положительных и отрицательных последствиях принятия закона о СЭЗ, об устаревших и неэффективных нормах, пробелах, коллизиях. Все желающие смогут также высказаться о необходимости корректировки закона, по возможности конкретизируя свои предложения.

Отправить комментарий можно до 27 марта в виде сообщения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, а также в спецформе, предусмотренной рубрикой "Правовой мониторинг" на сайте НЦЗПИ, с обязательной пометкой "Правовой мониторинг закона о СЭЗ".

В центре обращают внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и ответ на них даваться не будет.-0-