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Экономика
17 февраля 2022, 10:34

В Беларуси производство молока за пять лет выросло на 11%

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси производство молока за пять лет выросло на 11%. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Брыло отметил, что молочное скотоводство в республике является одной из самых эффективных отраслей сельскохозяйственного производства.

"Показатель рентабельности продаж молока за 2021 год обеспечен на уровне 21,2%. Производство молока в общественном секторе за прошедшую пятилетку увеличено на 11%, причем рост объемов производства обеспечивается ежегодно. Положительная динамика производства молока при незначительной тенденции снижения численности коров молочного стада сохранилась и в 2021 году, произведено 7587,9 тыс. т молока или 101,1% к 2020 году", - сказал он.

Министр отметил значительное улучшение качества молока-сырья, реализуемого на молокоперерабатывающие предприятия страны. "За 2021 год реализовано 62,2% молока сорта "экстра", что на 2,7 процентных пункта выше уровня 2020 года и на 7,9 процентных пункта выше 2017 года. Высокое качество сырья позволяет расширить возможности перерабатывающей промышленности по выпуску молочной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках", - добавил он.

За 2016-2020 годы в рамках государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси построено и реконструировано 472 молочно-товарные фермы, а в 2021 году в рамках программы "Аграрный бизнес на 2021-2025 годы" построено и реконструировано 59 молочно-товарных ферм.

"В настоящее время в республике имеется 1576 высокотехнологичных ферм, оборудованных доильными залами и роботами, или 44,5% от общего наличия ферм. На данных фермах производится 68% молока от общего производства, а продуктивность дойного стада на 561 кг превышает среднереспубликанский показатель. На 138 молочно-товарных фермах средняя продуктивность дойного стада за 2021 год составила более 9 тыс. кг молока, в том числе на 61 ферме - более 10 тыс. кг", - рассказал Игорь Брыло.

Средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях республики за прошедший год составил 5412 кг, а в Брестской, Гродненской и Минской областях - превысил 6 тыс. кг.

В Гродненском районе продуктивность дойного стада составила 9130 кг, в Несвижском, Дзержинском, Смолевичском, Берестовицком и Ивановском районах - более 8 тыс. кг. Превышена отметка в 6 тыс. кг молока в 35 районах республики.

Максимально реализован потенциал продуктивности коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем технологической дисциплины. Так, в УП "Молодово-Агро" Ивановского района надоено от коровы 12368 кг молока, в СПК имени Деньщикова Гродненского района - 12124, в СПК "Лариновка" Оршанского района - 12081, в СПК "Свислочь" Гродненского района - 11392 кг.

Более 10 тыс. кг молока составил средний удой молока от коровы в УП "Ханчицы-Неман" Свислочского района, СПК им. И.П.Сенько и ПК им. В.И.Кремко Гродненского, СПК "Свитязянка-2003" Кореличского, СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского, ОАО "Боровое -2003" Дзержинского, ОАО "Гастелловское" Минского, ОАО "Грицкевичи" Несвижского, ООО "Белинтерген" и филиал СХК ЗАО "ВИТЭКС" Узденского района.

"От сегодняшнего мероприятия я жду очень продуктивной работы. Нам есть чем гордиться, что показать и к чему стремиться", - подчеркнул министр.

Международный отраслевой форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма" проходит сегодня в Минске. Мероприятие посвящено технологии производства молока. На форум приглашены специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, молочных заводов, СПК.

Также состоится чествование лучших хозяйств и присуждение победителям премии "Молочная ферма класса "Экстра".-0-

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Беларусь Брыло производство
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