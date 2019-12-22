22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывают создание национального агентства развития бизнеса. Предполагается, что оно объединит несколько структур в предпринимательской среде. Об этом сегодня в программе "Неделя" на СТВ сообщил заместитель директора - исполняющий обязанности директора Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Денис Мелешкин, сообщает БЕЛТА.

По словам Дениса Мелешкина, предполагается, что национальное агентство развития "будет заниматься вопросами инвестирования, делового климата не только с точки зрения иностранного, но и местного бизнеса". Что касается состава агентства, то речь идет о НАИП, других структурах, например, Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей.

С начала 2019 года НАИП работает по системе проектного офиса, то есть за каждым проектом, инвестором закреплен специалист. Объем инвестиций, который усилиями агентства удалось привлечь в страну за это время, составляет около $100 млн.

НАИП формирует своего рода базу данных инвесторов. Пока в нее включены те, что работают с агентством. Ожидается, что в 2020 году она станет республиканской. "Это база данных с возможностью поиска, отбора - по объемам инвестиций, отраслевой принадлежности и так далее. Мы подвяжем эту систему к интернет-порталу "Дорожная карта инвестора", - рассказал Денис Мелешкин.-0-