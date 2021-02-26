26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассчитывают увеличить средний удой молока от коровы до 6 т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время итогового заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Крупко отметил, что особая роль в укреплении аграрной экономики принадлежит молочному скотоводству. "Эта отрасль присутствует практически на каждом сельхозпредприятии. Ее продукция является наиболее стабильным источником поступления финансовых средств в хозяйства. Опираясь на отечественную и мировую науку, накопленный опыт, молочное производство должно получить качественно новое развитие, повысив свою продуктивность и экономическую эффективность. В соответствии с Директивой №6 "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли" реальной должна стать задача выйти на 6 т надоя молока от коровы, тем более что Брестская и Гродненская области перешагнули этот рубеж. Сегодня главное - это повысить уровень использования генетического потенциала животных и инфраструктуры отрасли", - подчеркнул он.

По словам министра, животноводство весь 2020 год демонстрировало устойчивую положительную динамику. В сельскохозяйственных организациях произведено 7,5 млн т молока (105,6% к уровню предыдущего года), выращено 1767 тыс. т скота и птицы (102,6%). Средний удой на корову по стране превысил уровень 2019 года на 271 кг и составил 5314 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот показатель достиг 6453 кг. Шеститысячный уровень превышен и в хозяйствах Гродненской области (6149 кг).

"В лидерах традиционно районы с высоким уровнем технологической дисциплины. За 2020 год в 24 районах страны средний удой на корову превысил 5 тыс. кг, в 19 - 6 тыс. кг, в семи - 7 тыс. кг и в пяти - 8 тыс. кг. Это Гродненский (8830 кг), Несвижский (8356 кг), Смолевичский (8179 кг), Дзержинский (8098 кг) и Брестский (8065 кг) районы", - проинформировал министр.-0-