13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширили перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике. В частности, в него вошли собственники имущества (учредители, участники) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 декабря 2018 года №881, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Также к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не будут относить жен и мужей молодых рабочих (служащих), которые приступили к работе по распределению (перераспределению) или направлению в местности, где в это время трудно найти работу. Не попадут в базу данных не занятых в экономике люди, которые находятся под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств (заболеваний). Это не распространяется на тех, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотиков или токсических веществ. Кроме того, не занятыми в экономике не будут считаться находящиеся за границей жены, мужья дипломатов.

Белорусы предпенсионного возраста также не будут включаться в базу. На этот счет в постановлении Совета Министров сказано следующее: "Министерство труда и социальной защиты при формировании базы данных за первое полугодие текущего года исключает из нее граждан, которые на 1 января следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста, за второе полугодие текущего года - граждан, которые на 1 июля следующего года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста". Не будут вносить в базу данных родителей, если ребенку исполнилось 7 лет в полугодии, за которое она формируется. То же касается многодетных. Если ребенок достиг 18 лет, то в базу данных за это полугодие все равно будет вноситься информация о наличии у гражданина трех и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет.

В базе данных появится больше информации о гражданине. Сейчас это идентификационный номер, ФИО, дата рождения, пол, гражданство, данные о регистрации по месту жительства (пребывания), вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность. Теперь в базу будет обязательно вноситься информация о подданстве, идентификационный номер и дата рождения ребенка, дата лишения и восстановления в родительских правах и некоторые другие данные.

Некоторые изменения коснутся документов, которые нужно предоставлять, чтобы не быть включенными в базу не занятых в экономике. Так, комиссия по содействию занятости примет не только оригиналы, но и копии. В постановлении прописано, что документы должны быть на русском, белорусском языках. Те, что представляются на иностранных языках, должны быть с официальным переводом на русский или белорусский.

Что касается порядка информирования граждан, которым предстоит оплачивать услуги ЖКХ с возмещением затрат, то делать это будут через жировки.

Кроме того, в Беларуси создадут единую базу данных обучающихся. Вести и сопровождать ее будет Главный информационно-аналитический центр Минобразования. Согласно постановлению министерство определит порядок формирования и ведения базы данных. Правительство поручило ему до 1 апреля интегрировать ее в общегосударственную автоматизированную информационную систему. -0-