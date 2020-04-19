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Экономика
19 апреля 2020, 13:15

В Беларуси рассматривают два пакета мер по поддержке в условиях пандемии - Минэкономики

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают два пакета мер по поддержке в условиях пандемии. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков на встрече с представителями бизнес-ассоциаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Министр экономики проинформировал, что проект указа о поддержке экономики в условиях пандемии направлен правительством на рассмотрение в Администрацию Президента, а второй уровень мер рассмотрен на недавнем заседании Президиума Совмина. Вместе с тем в результате встреч с бизнесом Минэкономики видит необходимость в формировании и третьего уровня мер для стабилизации ситуации после пандемии.

Во время встречи. Фото Министерства экономики
Во время встречи. Фото Министерства экономики

"Мы еженедельно встречаемся с бизнесом, одновременно проводим мониторинг ситуации в регионах и отраслях. Эти встречи будут продолжаться постоянно, пока не закончатся проблемы, связанные с пандемией. Эта площадка - канал прямой коммуникации между бизнесом и правительством в свободном формате", - отметил Александр Червяков.

Одна из тем, волнующих бизнес, - расчеты за электроэнергию. Заместитель министра энергетики Сергей Реентович пояснил, что ГПО "Белэнерго" разработает локальный правовой акт, который снизит пени до 0,002% от суммы неисполненных потребителями обязательств по внесению предоплаты за каждый календарный день просрочки (по договорам была предусмотрена пеня в размере 1/365 ставки рефинансирования, что составляет 0,024%). Предполагается, что такая мера может быть применена на три месяца (с 1 апреля по 30 июня).

По предложению бизнес-ассоциаций следующая встреча запланирована с приглашением представителей Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам и Национального банка.-0-

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