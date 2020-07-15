15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают возможность создания кондитерского холдинга, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.

"Сейчас, в период жесткой конкуренции на кондитерском рынке, белорусским производителям очень трудно в одиночку удержаться на плаву. Ждать существенного роста потребления в ближайшие годы не стоит, конкуренция на кондитерском рынке будет только усиливаться. С учетом этого в концерне "Белгоспищепром" рассматривается вопрос о создании кондитерского холдинга", - сообщил Анатолий Бубен.

В концерне считают, что создание холдинга позволило бы устранить конкуренцию между предприятиями, проводить эффективную модернизацию, диверсифицировать производства, усилить позиции отечественной кондитерской отрасли на внешних рынках.

Дополнительно прорабатывается создание единого торгового дома и его централизованного склада для кондитерской продукции.

Что касается создания масложирового холдинга с участием государственных и частных предприятий, то последние не поддержали эту идею. При этом, по мнению "Белгоспищепрома", создавать холдинг только из предприятий, входящих в состав концерна, нецелесообразно.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-