14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет использование "зеленой" электроэнергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

По госпрограмме "Энергосбережение" на 2016-2020 годы в Беларуси к началу III квартала текущего года введено в эксплуатацию 280,5 МВт установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ), производящих "зеленую" электроэнергию.

На 1 июля суммарная установленная электрическая мощность установок ВИЭ составляла 418 МВт, что почти в пять раз превышает показатель шестилетней давности - 88 МВт на 1 января 2014 года.

Наибольшую долю в структуре ВИЭ по установленной мощности занимают солнечные электростанции суммарной мощностью 159 МВт (38%), ветроэлектростанции - 109,1 МВт (26%), гидроэлектростанции (ГЭС) - 96,1 МВт (23%). Доля биогазовых установок составила 9,2% (38,6 МВт), мини-ТЭЦ на биомассе - 3,7% (15,5 МВт).

В структуре выработки электроэнергии от установок ВИЭ с учетом разных коэффициентов использования установленной мощности по видам ВИЭ ситуация иная. "Здесь первенство, начиная с 2016 года, уверенно держат ГЭС, на втором месте - ветроэнергетические установки, за которыми идут солнечные электростанции (в 2018 году они опережали ветроэнергетические установки). Если в 2016 году из ВИЭ вырабатывали 0,3 млрд кВт.ч, то в 2019-м - уже 0,9 млрд кВт.ч", - отметили специалисты.

В Департаменте по энергоэффективности также представили данные о развитии ВИЭ в разрезе регионов. Так, в Гомельской области больше всего освоен потенциал энергии солнца, однако регион не богат на водные ресурсы (единственная гидроэлектростанция на 0,45 МВт построена на реке Ипуть в 2020 году) и не имеет ветроэнергетических установок. Здесь суммарная установленная мощность ВИЭ самая большая по стране - 102 МВт. В Гродненской области с равномерно развитым использованием энергии ветра, солнца и воды - 97,5 МВт.

После планируемого ввода в 2020 году Чериковской солнечной электростанции установленной мощностью 109 МВт лидером на пути к углеродно-нейтральному будущему долго будет оставаться Могилевская область (сегодня 89 МВт). В Минской (29 МВт) и Брестской (16 МВт) областях больше всего освоен потенциал использования энергии биогаза, Витебской (76 МВт) - энергии воды. Организации Минска, где есть установки суммарной мощностью 8,8 МВт, эксплуатируют все виды ВИЭ, кроме ветра.-0-