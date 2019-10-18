18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растут продажи высокооктановых бензинов (АИ-95 и АИ-98), АИ-100 идет в основном на экспорт, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"В последнее время мы видим, что увеличилась доля реализации высокооктановых бензинов. Так, на 10-15% в год наблюдается рост потребления 95-го бензина за счет снижения потребления 92-го. Уже порядка четырех лет выпускается Мозырским НПЗ бензин с октановым числом 98, и каждый год мы прирастаем в объемах его реализации на 20-30%", - рассказал Владимир Сизов.

Что касается бензина с октановым числом 100, который производят на Мозырском НПЗ, то на внутренний рынок за девять месяцев поставлено около 150 т. "Это не такая большая цифра, наверное, потребители еще "распробуют" этот продукт. Кроме того, мы понимаем, что ниша использования этого топлива не так широка, оно востребовано для автомобилей, предназначенных для экстремальных режимов эксплуатации с точки зрения нагрузки на двигатель. Поэтому бензин АИ-100 не является продуктом широкого спроса", - пояснил зампред концерна.

В то же время на экспорт за девять месяцев отгружено более 3 тыс. т бензина АИ-100.-0-

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