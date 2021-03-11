В Беларуси разрабатывают госстандарты в области экологически безопасной упаковки

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают государственные стандарты в области экологически безопасной упаковки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"В стране в 2020 году началась реализация программы разработки государственных стандартов на основе международных и европейских в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний. Документ предусматривает разработку до 2022 года 41 госстандарта на методы контроля биоразлагаемости, многооборотную упаковку, повторно переработанные пластмассы, стеклянную и бумажную упаковку, а также стандартов по установлению экологических аспектов", - рассказали в пресс-службе.

В первую очередь были разработаны стандарты, обеспечивающие подтверждение биоразлагаемости пластмасс. С 1 апреля 2021 года вводятся в действие восемь госстандартов, идентичных международным и европейским требованиям. Четыре из них устанавливают методы определения способности пластмасс к полному аэробному биоразложению в различных средах: в водной среде, почве и в контролируемых условиях компостирования. Еще три госстандарта касаются требований и оценки способности пластмасс к компостируемости. Кроме того, установлены требования к биоразлагаемым пленкам из термопластических материалов для мульчирования в сельском хозяйстве и садоводстве, в том числе к их упаковке, идентификации и маркировке, методам испытаний.

"Сейчас ведутся работы по разработке еще семи государственных стандартов, идентичных европейским. Область их применения - критерии и методология анализа долговечности упаковки, методы оценки технических характеристик системы ее повторного использования, требования и методы испытаний коробок из жесткой пластмассы для транспортировки продукции, бумажных мешков для сбора домашнего мусора, а также повторно переработанные пластмассы", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году планируется начать разработку еще 26 государственных стандартов.-0-