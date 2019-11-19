В Беларуси разрабатывают инфраструктурную стратегию до 2030 года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную инфраструктурную стратегию до 2030 года разрабатывают в Беларуси. Подходы по ее формированию обсудили на заседании Межведомственного инфраструктурного координационного совета (МИКС) под председательством министра экономики Дмитрия Крутого, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Во время заседания

Участники заседания также рассмотрели вопросы ее увязки с основными стратегическими документами Беларуси и место в общей системе государственного планирования и прогнозирования. Другими темами для обсуждения стали ход реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М10, концепции проектов государственно-частного партнерства, предусматривающих создание объектов в сфере образования и спорта. Также в ходе мероприятия был утвержден отчет о деятельности МИКС за 2018-2019 годы.

Межведомственный инфраструктурный координационный совет был создан в целях проведения последовательной государственной политики и координации развития объектов инфраструктуры, в том числе в рамках ГЧП. В него входят представители республиканских и местных органов управления, бизнес-среды.-0-