В Беларуси разрабатывают план действий по созданию условий для развития экономики - Румас

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают отдельный план действий по созданию условий для развития экономики, сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В октябре текущего года глава государства подписал указ о параметрах прогноза социально-экономического развития страны на 2020 год. В документе определены ключевые показатели эффективности работы правительства и количественные ориентиры. От правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов, а также - новация этого года - утвердить план действий по созданию условий для развития экономики на среднесрочный период. Министерством экономики разработан соответствующий проект постановления правительства", - отметил Сергей Румас.

При подготовке документа перед разработчиками была поставлена задача оптимизировать доводимые показатели и максимально их консолидировать. С учетом этого глава правительства попросил сегодня доложить, как выполнено это поручение и как сформирована матрица персонифицированных задач. "Проект постановления фактически является тем каркасом, на который будут нанизаны задачи и показатели для председателей гор- и райисполкомов, руководителей организаций", - сказал премьер-министр.

Сергей Румас обратил внимание, что постановлением будет определен исчерпывающий круг показателей, которые могут быть доведены до организаций. "Иные показатели доводиться не должны", - подчеркнул он. В целом постановление не предполагает изменения концептуальных подходов по набору ключевых показателей.

По словам премьер-министра, традиционная экономика практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов. В матрице эта задача определена только на региональном уровне, поэтому Сергей Румас предложил также обозначить такие задачи для отраслей и руководителей, отвечающих за их развитие.

План действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики разработан Министерством экономики совместно с Нацбанком. Как пояснил Сергей Румас, этот план представляет собой перечень мероприятий системного характера, направленных на создание условий для поступательного развития экономики на среднесрочном горизонте.-0-