В Беларуси разработали комплекс мер по увеличению площадей плодово-ягодных культур

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали комплекс мер по увеличению площадей посадки продуктивных сортов плодово-ягодных культур, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минсельхозпрод совместно с другими заинтересованными госорганами разработал комплекс мер, направленных на увеличение площадей посадки продуктивных сортов плодово-ягодных культур, повышение эффективности плодоводства в целях импортозамещения. Этот пакет документов сейчас направлен на рассмотрение в Совет Министров и в дальнейшем будет на исполнении у госорганов, чтобы нам совместно решить задачу обеспечения населения отечественной плодово-ягодной продукцией. Важно развивать промышленное направление плодоводства, потому что именно такая продукция является наиболее конкурентной, востребованной, дольше хранится", - сказала Татьяна Карбанович.

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