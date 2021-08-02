2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан проект кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси" министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практически завершена работа с этим документом. Сейчас проект кодекса находится на рассмотрении в правительстве. Думаю, в ближайшее время он будет принят", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, министерство постоянно работает над совершенствованием законодательства в части жилищного строительства. В частности, подготовлен документ, который вносит изменения в некоторые указы, регламентирующие предоставление господдержки при жилищном строительстве. "Внесены определенные изменения относительно порядка и условий предоставления господдержки многодетным семьям и прочим нуждающимся, а также сельхозорганизациям", - добавил министр.

Помимо этого, Минстройархитектуры ведет серьезную работу по либерализации строительных требований. "Сейчас в стране вместе с 60 строительными нормами действуют еще около 250 документов, которые обязательны при проектировании и строительстве, но разработчиками которых мы не являемся. Это и СаПиНы и некоторые документы Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства энергетики. В настоящее время мы собираем, анализируем информацию и готовимся к тому, чтобы все нормы, имеющие отношение к проектированию и строительству, собрать конкретно под нашим министерством", - пояснил он.

Министр рассказал, что сейчас рассматривается вопрос о либерализации градостроительной деятельности. "Мы рассматриваем возможность упрощения подходов либо в принципе исключения такого вида документации, как план детальной планировки. Но эта работа пока находится в активной стадии, поэтому не все еще однозначно решено", - отметил Руслан Пархамович.

Один из важных аспектов деятельности министерства в настоящее время - пересмотр аттестационных требований для допуска к строительной деятельности. "Мы планируем ввести обязательную аттестацию для заказчиков, чтобы повысить их ответственность, а также своевременность и качество строительства", - подчеркнул он.

Также будут внесены корректировки и по аттестации генподрядчиков и генпроектировщиков. "Требования будут ужесточаться. Это делается, чтобы сократить количество незавершенных объектов, а также находящихся в различных стадиях готовности, но которые, к сожалению, не реализуются так, как были задуманы изначально", - подытожил глава Минстройархитектуры.-0-