В Беларуси разработан проект указа о внедрении электронной системы учета древесины

16 марта, Узденский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан проект указа о поэтапном внедрении электронной системы учета древесины, сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении нескольких лет Министерство лесного хозяйства ведет плановую разработку единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Это поручение дал Президент. "До 1 января 2021 года мы должны разработать данную систему и в случае ее экономической эффективности внедрить на территории всей страны. При ее разработке, безусловно, интересуемся мнением общественности, бизнеса. Видим, что сегодня не все наши коллеги готовы с 1 января одномоментно перейти на работу в новых условиях. Исходя из этого, разработали проект указа, который предусматривает поэтапное внедрение электронной системы учета древесины", - сказала Анастасия Докучаева.

Если указ будет принят, до конца 2021 года система заработает по всей стране. "Это позволит нашей стране экономически рационально подойти к этому процессу", - отметила пресс-секретарь. По мнению Минлесхоза, такой подход будет более удобным для бизнеса и работников лесного хозяйства.

Опытный образец системы разработан, и Узденский лесхоз уже несколько месяцев тестирует его. "Видим, что этот образец действенный. В четвертом квартале нынешнего года можем его вводить в промышленную эксплуатацию", - отметила Анастасия Докучаева.

До конца марта еще два лесхоза (Гродненский и Дрогичинский) также начнут тестировать опытный образец. Планируется, что с апреля к этому процессу подключатся еще три лесхоза - Толочинский, Буда-Кошелевский опытный и Осиповичский опытный. Таким образом, электронная система учета древесины будет отработана на базе шести лесхозов.-0-