В Беларуси регулируются цены на 55% товаров - МАРТ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси регулируются цены на 55% товаров. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инфляция сейчас находится на уровне выше прогноза. В годовом выражении индекс потребительских цен составил 108,5%. Что касается индекса потребительских цен на социально значимые товары, этот показатель составляет 7,1%. Нами были приняты некоторые решения, которые способствовали снижению инфляции. Мы оцениваем этот эффект как минус 0,8 процентных пункта", - сказал Владимир Колтович.

В числе принятых мер - постановления МАРТ о регулировании цен на социально значимые товары и постановление Совета Министров №100 от 23 февраля "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости".

"Постановление Совмина фактически заморозило цены на основные продовольственные товары первой необходимости. У любого действия есть плюсы и минусы, но мы считаем, что это осознанная необходимость, которая носит временный характер", - отметил министр.

"Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен. Это временный порядок, цель которого - снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Это тонкая работа, поскольку мы должны решить триединую задачу: обеспечить финансовую стабильность предприятий (производителей, торговли, импортеров), наличие товаров широкого ассортимента на полках и не ухудшить ситуацию с платежами за поставляемые товары", - обратил внимание Владимир Колтович.-0-